Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Звонок в МЧС поступил через 6 минут после наступления Нового года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017

Пожар в Екатеринбурге произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017. В 00.06 на пульт МЧС поступил тревожный звонок. Огонь был на улице Черепанова.

На площади 5 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Есть пострадавший. В 00.21 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены через час, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.