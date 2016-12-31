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Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар

Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар
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Фото: из архива НАШЕЙ
Звонок в МЧС поступил через 6 минут после наступления Нового года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017

Пожар в Екатеринбурге произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017. В 00.06 на пульт МЧС поступил тревожный звонок. Огонь был на улице Черепанова.
На площади 5 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 3-м этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Есть пострадавший.  В 00.21 огонь был  локализован,  проливка и разбор сгоревших конструкций завершены через час, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

  • Сейчас в причинах пожара разбираются спасатели.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.01.2017, 11:40
Тэги: Пожар
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