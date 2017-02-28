«Работали почти вслепую»: екатеринбуржец спас шестилетнего мальчика при пожаре на улице Куйбышева

Ребенок стучал в окно и звал на помощь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Слесарь-спасатель «Екатеринбурггаза» Андрей Ярков во вторник, 28 февраля, спас из задымленной квартиры на улице Куйбышева, 181, шестилетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Андрей работал в составе бригады газовой службы, которая приехала на этот адрес по вызову. Слесари-спасатели установили заглушку в кран в подъезде, выбежали из подъезда и увидели мальчика, который стучал в окно на третьем этаже и звал на помощь.

Возле дома в тот момент была мама мальчика. Андрей Ярков взял у женщины ключи от квартиры, поднялся на третий этаж, одел мальчика и вывел на улицу.

- Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб, - рассказал Андрей Ярков.