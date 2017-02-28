Огонь охватил 200 квадратных метров: на Синих камнях спасатели борются с крупным пожаром

Там горит двухэтажный дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Сегодня, 1 марта, на улице Чистопольской в Екатеринбурге около 16:55 загорелся частный двухэтажный дом. Сейчас на месте пожара работают пожарные, которые стараются не допустить перебрасывание огня на соседние постройки.

Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Воду подвозят от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 километр от очага пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.