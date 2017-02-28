Наверх
В Екатеринбурге снова начали судить автохама Игоря Новоселова
18:50, сегодня
«Ее уже опознали»: найденная мертвой в Екатеринбурге женщина оказалась бизнесменом Ларисой Даскал
18:35, сегодня1
Огонь охватил 200 квадратных метров: на Синих камнях спасатели борются с крупным пожаром
18:10, сегодня
На пенсионера 150 поездок в год: власти Екатеринбурга объяснили двукратное подорожание льготного тарифа
17:53, сегодня2
Такси «НонСтоп» в Екатеринбурге: безопасный перегон вашего автомобиля
«Работали почти вслепую»: екатеринбуржец спас шестилетнего мальчика при пожаре на улице Куйбышева
17:30, сегодня
Из-за ярмарки на площади 1905 года на два дня закроют парковку
17:28, сегодня
В Екатеринбурге по «закону Яровой» завели дело на Деда Мороза
17:24, сегодня
В Екатеринбурге определили улицы, которые будут отремонтированы в 2017 году
16:45, сегодня1
Подозрительное поведение пассажира стало причиной задержки рейса из Екатеринбурга в Москву
16:37, сегодня1
Челябинский, Пермский и Тюменский тракты отремонтируют в этом году
16:20, сегодня1
Вместо куклы — петарда-самоделка: в селе под Нижним Тагилом местный житель признался, что выдумал историю с бомбой
15:57, сегодня
«На колясках - мимо помойки!»: в Екатеринбурге коммунальщики поставили мусорные баки на подъезде к школе для детей с ДЦП
15:22, сегодня
Сын екатеринбурженки не попал в первый класс из-за детей с временной пропиской
15:00, сегодня1
В Екатеринбурге прохожие нашли обезображенный труп молодой женщины: она лежала на улице в крови
14:40, сегодня
Спасатели эвакуировали десятки человек из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге
14:25, сегодня
ГЦСИ и Ельцин Центр проведут неделю московского института «Стрелка» на тему городской культуры, бизнеса и медиа
14:15, сегодня
Вечеринка закончена: судебные приставы опечатали «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга
13:44, сегодня
Прокуратура проверит вейп бары Екатеринбурга, в которых замечены «парящие» подростки
13:32, сегодня
В магазине Среднеуральска продавец украла сумку посетительницы из шкафчика хранения из-за маленькой зарплаты
13:16, сегодня3
Что делать, если сломалось проводное радио в квартире?
13:10, сегодня
В Нижнем Тагиле из-за сигареты сгорела квартира: в огне погиб мужчина
12:33, сегодня
Девять лет назначили гражданину Узбекистана, зарубившему топором семью в Нижнем Тагиле
11:45, сегодня2
Суммы штрафов за нарушение ПДД будут зависеть от возраста и семейного положения водителя
11:40, сегодня
Двухмесячная девочка и девятилетний мальчик пострадали в лобовом ДТП под Екатеринбургом
11:28, сегодня
В Екатеринбурге суд вынес приговор санитарке интерната за смерть девочки-инвалида
10:53, сегодня
В Екатеринбурге сожгли БМВ тренера по хоккею
10:11, сегодня
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал усыплять бездомных псов
09:27, сегодня4
В Екатеринбурге трехлетняя девочка едва не погибла из-за неправильно поставленного диагноза
09:08, сегодня2
В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли двое взрослых и ребенок, еще трое пострадали
08:42, сегодня
Ярко-наглые домишки и головокружительная высота небоскребов: Куала-Лумпур – город контрастов
08:30, сегодня1
В Екатеринбурге иномарка сбила четырехлетнего мальчика: ребенок в тяжелом состоянии
08:29, сегодня
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, обыграв «Краснодар» по пенальти
08:15, сегодня
В Екатеринбурге пройдет 8 фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
20:52, 28.02.2017
28 февраля в «Екатеринбруге» (да-да, на этот раз именно в нем): запах весны
20:37, 28.02.2017
В центре временного содержания иностранных граждан Екатеринбурга живет мужчина с паспортом СССР
20:22, 28.02.2017
Екатеринбургскому монархисту Бакову не дали возродить Российскую Империю на тихоокеанских островах
19:38, 28.02.20172
Два грузовых авиалайнера доставили в Кольцово 150 тонн цветов
19:06, 28.02.2017
«Начнем не раньше, чем через год»: строители считают, что метро вряд ли помешает возвести «Храм-на-воде»
18:55, 28.02.20172
В Ревде женщина впала в кому после встречи с грузовиком
18:50, 28.02.2017
«Она еще не знает»: адвокат Евгении Чудновец назвал возможные сроки ее освобождения
18:49, 28.02.20172
В Екатеринбурге подростки избили преподавателя университета и его жену
18:40, 28.02.20173
Авария на Малышева заблокировала движение троллейбусов
18:10, 28.02.2017
В Екатеринбурге эвакуировали Чкаловский суд
17:41, 28.02.2017
Ученые придумали, как состарить раковые опухоли
17:20, 28.02.2017
На свердловской трассе внедорожник врезался в фуру: четверо госпитализированы, ребенок в коме
16:58, 28.02.2017
Верховный суд РФ потребовал пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, отбывающей срок в колонии за репост
16:41, 28.02.20172
Пройти медосмотр, сделать тест на алкоголь и сходить к врачу в Екатеринбурге станет дороже
16:00, 28.02.2017
Четырехлетний мальчик, упавший из окна на Уралмаше, отделался только ушибом
15:57, 28.02.2017
В Свердловской области двум подросткам грозит тюрьма за гонки на ворованном ВАЗе
15:27, 28.02.2017
«Нашла завернутым в бумажку в почтовом ящике»: пенсионерке из Екатеринбурга ГИБДД вернула ее документ после задержания
15:05, 28.02.2017
Египет для туристов могут открыть уже в марте 2017 года
14:52, 28.02.2017

Огонь охватил 200 квадратных метров: на Синих камнях спасатели борются с крупным пожаром

Огонь охватил 200 квадратных метров: на Синих камнях спасатели борются с крупным пожаром
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Там горит двухэтажный дом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Сегодня, 1 марта, на улице Чистопольской в Екатеринбурге около 16:55 загорелся частный двухэтажный дом. Сейчас на месте пожара работают пожарные, которые стараются не допустить перебрасывание огня на соседние постройки.

Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Воду подвозят от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 километр от очага пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

  • Известно, что горящий дом расположен на территории садового товарищества.
  • Пожар тушат 12 спасателей МЧС. К тушению привлечены три единицы специальной техники.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.03.2017, 18:10
Тэги: МЧС, Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Выставки Конкурсы Взрыв Мистика Дорожные воины Образование Сибирская язва Позитив Студенты Жизнь в городе История успеха Рецензия ГИБДД Интернет Кто заработал Футбол Война ритуальных агентств Хоккей Ловец покемонов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Происшествия Авто Опрос Кризис и санкции Личное Эксклюзив Деньги Бэби-боксы Мультимедиа Самолет Минобороны упал в Якутии Волейбол Ту 154 МЧС Новости дня Строительство Расстрел на Депутатской Необычное Общественный транспорт Ельцин-центр Расстрел Розыск Взятки Мода Корь Статистика Видео Самолет Экономика Расписание Знаменитости Мужчины Горячее Животные Красота Производство Военный репортаж История Екатеринбурга Недвижимость Растения Туризм Шоу-бизнес Криминал Тест Музыка Пожар Искусство Медицина Школа Дороги Коллекторы Рейтинг Снос монастыря на Качканаре Высокие технологии Новости России Новости Погода Дом-2 Обрушение крыши на Калинина Здоровье Еда Экономия Скорая помощь Скандал с Новиковым Спорт ВУЗ Секс Пусть говорят ИГИЛ Баскетбол Убийство в Рахмангулово СМИ ЗАГС Крушение самолета под Ростовом Доска позора Дело Пьянкова Культура Ошибки врачей Катастрофа Семья Грипп Отдых Дети В Египте разбился самолет с российскими туристами Хэллоуин-2015 Слухи ЧМ-2018 Голодовка в колонии Смерть Интервью Транспорт Новый год Транспортная реформа Бизнес Психология Приговор Лошагину ДТП Фото Отключение света Уралмаш, Эльмаш ЖКХ Мировые новости Приостановка полетов в Египет Мотоциклы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Афиша Репортаж Храм святой Екатерины Лайфхак Развлечения В Екатеринбурге -40 градусов Женщины Суд Парковки Отношения Биатлон Гололед Грипп в Екатеринбурге Путин Горящие авто Скандалы Религия Политика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru