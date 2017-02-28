Огонь охватил 200 квадратных метров: на Синих камнях спасатели борются с крупным пожаром

Там горит двухэтажный дом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
Сегодня, 1 марта, на улице Чистопольской в Екатеринбурге около 16:55 загорелся частный двухэтажный дом. Сейчас на месте пожара работают пожарные, которые стараются не допустить перебрасывание огня на соседние постройки.
Общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Воду подвозят от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 километр от очага пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Известно, что горящий дом расположен на территории садового товарищества.
- Пожар тушат 12 спасателей МЧС. К тушению привлечены три единицы специальной техники.