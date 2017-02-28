Спасатели эвакуировали десятки человек из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

16+ Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь тушили 25 пожарных. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017 В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи произошел пожар в подвальном помещении пятиэтажки, из дома эвакуировали 30 человек, сообщает Znak.com 1 марта. Пожар в подвале начался около 12 часов дня 1 марта, дым от возгорания площадью 15 квадратных метров быстро заполнил все этажи дома. На место ЧП прибыли восемь спецмашин и 25 спасателей, которые эвакуировали из здания 30 жильцов, в том числе пятерых детей. На месте пожара также работали четыре звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. 28 февраля спасатели эвакуировали 26 жильцов дома на улице Куйбышева, в котором загорелась квартира на втором этаже. 11 человек при этом эвакуировали через окно по специальной лестнице. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 01.03.2017, 14:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 01.03.2017, 14:25Тэги: Пожар Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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