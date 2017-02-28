Спасатели эвакуировали десятки человек из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

Огонь тушили 25 пожарных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи произошел пожар в подвальном помещении пятиэтажки, из дома эвакуировали 30 человек, сообщает Znak.com 1 марта.
Пожар в подвале начался около 12 часов дня 1 марта, дым от возгорания площадью 15 квадратных метров быстро заполнил все этажи дома. На место ЧП прибыли восемь спецмашин и 25 спасателей, которые эвакуировали из здания 30 жильцов, в том числе пятерых детей.
На месте пожара также работали четыре звена газодымозащитной службы и автомобиль дымоудаления. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
- 28 февраля спасатели эвакуировали 26 жильцов дома на улице Куйбышева, в котором загорелась квартира на втором этаже. 11 человек при этом эвакуировали через окно по специальной лестнице.
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