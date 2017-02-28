В Екатеринбурге прохожие нашли обезображенный труп молодой женщины: она лежала на улице в крови

По приметам она совпадает с пропавшей три дня назад екатеринбурженкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Во вторник, 28 февраля, в Екатеринбурге прохожие наткнулись на тело женщины. Оно лежало прямо на улице около лесного массива, все в крови. Прохожие тут же вызвали полицию.

Как подтвердили НАШЕЙ в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, тело женщины было обнаружено около леса в Железнодорожном районе города.

— Личность погибшей пока не установлена. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. О характере ранений говорить рано. По возрасту это взрослая женщина. Проводится расследование, — прокомментировал НАШЕЙ старший помощник руководителя Следственного управления Александр Шульга.

Как сообщил газете источник в правоохранительных органах, тело было найдено прямо на улице, с ножевыми ранениями на лице, шее и руках, все в крови. При этом погибшая женщина похожа на пропавшую 39-летнюю екатеринбурженку, которая три дня назад уехала в гости к знакомому на иномарке «Ауди Q5» и не вернулась. Ее родственники подали заявление на розыск.

Сотрудники органов предварительно опознали женщину по ее ориентировке. Автомобиля пропавшей, на котором она уезжала, пока не нашли. У екатеринбурженки осталась несовершеннолетняя дочь.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Родных пропавшей екатеринбурженки вызвали на опознание.

В полиции города отказались от официальных комментариев.