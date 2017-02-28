В Екатеринбурге снова начали судить автохама Игоря Новоселова

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
В Кировском районном суде снова начали судить известного екатеринбургского автохама Игоря Новоселова.
– Его дело уже в суде, – сообщил НАШЕЙ старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, что Новоселова судят за незаконное проникновение в жилище. Кроме того, в полиции сейчас расследуются остальные уголовные дела, которые были возбуждены против грозы Пионерки.
Игорь Новоселов – герой скандального видеоролика и автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?», – был объявлен в розыск 15 июля 2015 года после того, как не явился на судебное заседание по делу о нападении на таксиста. Но в конце января этого года парень неожиданно сдался силовикам.
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