В Екатеринбурге снова начали судить автохама Игоря Новоселова

Дело о проникновении в жилище уже передали в Кировский районный суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Кировском районном суде снова начали судить известного екатеринбургского автохама Игоря Новоселова.

– Его дело уже в суде, – сообщил НАШЕЙ старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что Новоселова судят за незаконное проникновение в жилище. Кроме того, в полиции сейчас расследуются остальные уголовные дела, которые были возбуждены против грозы Пионерки.



Игорь Новоселов – герой скандального видеоролика и автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?», – был объявлен в розыск 15 июля 2015 года после того, как не явился на судебное заседание по делу о нападении на таксиста. Но в конце января этого года парень неожиданно сдался силовикам.



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