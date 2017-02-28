Девять лет назначили гражданину Узбекистана, зарубившему топором семью в Нижнем Тагиле

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана, который в июле 2016 года зарубил топором двоих человек, написало АН «Между строк» 1 марта 2017 года.

Убийство произошло в июле в коллективном саду УВЗ №5, где 36-летний хозяин выпивал вместе с 48-летним гражданином Узбекистана. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, оба схватились за топоры и гость несколько раз ударил хозяина. Мужчина умер на месте. На крики прибежала 30-летняя подруга погибшего, гость зарубил и ее.

Как рассказал помощник прокурора Илья Цайгер, изначально дело было возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц», позже его переквалифицировали на часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил обвиняемого к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также обязан выплатить родственникам погибших 330 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.