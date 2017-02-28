В Нижнем Тагиле из-за сигареты сгорела квартира: в огне погиб мужчина

Владелец квартиры уснул с зажженной сигаретой в руке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
В Нижнем Тагиле в пожаре погиб 57-летний мужчина, сообщает tagilcity сегодня, 1 марта.
Пожар площадью два квадратных метра произошел вечером 28 февраля в доме на Вагонке. Возгорание началось с дивана, на котором спал мужчина 1960 года рождения - по данным отдела надзора и пропаганды Нижнего Тагила, хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой в руке.
По словам соседей погибшего, он часто выпивал и задымления в его квартире происходили часто, поэтому остальные жильцы не придали значения дыму и не вызвали спасателей, так как подумали, что у мужчины сгорела еда на плите.
- В результате 57-летний мужчина погиб. По предварительным данным, он уснул в нетрезвом состоянии.