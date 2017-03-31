В Екатеринбурге ищут парня из Богдановича, который устроил пьяную поножовщину и убил друга

Правоохранительные органы Екатеринбурга разыскивают парня, который убил своего товарища.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Вчера, 31 марта, они вместе пришли в баню, где их ждали общие друзья. Там поссорились и вышли на улицу выяснить отношения.

26-летний парень в ходе конфликта несколько раз ударил своего товарища ножом. Тот скончался на месте.

Пострадал еще один мужчина - он пытался разнять ссорящихся товарищей, но получил несколько ударов ножом. Сейчас он в больнице.