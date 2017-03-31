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В Екатеринбурге ищут парня из Богдановича, который устроил пьяную поножовщину и убил друга

В Екатеринбурге ищут парня из Богдановича, который устроил пьяную поножовщину и убил друга
16+
Фото: Сергей Беляев
Правоохранительные органы Екатеринбурга разыскивают парня, который убил своего товарища.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Вчера, 31 марта, они вместе пришли в баню, где их ждали общие друзья. Там поссорились и вышли на улицу выяснить отношения.

26-летний парень в ходе конфликта несколько раз ударил своего товарища ножом. Тот скончался на месте.
Пострадал еще один мужчина - он пытался разнять ссорящихся товарищей, но получил несколько ударов ножом. Сейчас он в больнице.

– Следственным отделом по Орджоникидзевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области. – Личность подозреваемого установлена. Сейчас он находится в розыске. Проведен осмотр места происшествия. Идут допросы свидетелей. Обстоятельства конфликта выясняются.

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Администратор, 01.04.2017, 18:43
Тэги: Криминал, Смерть
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