«Сквозит нелепая попытка манипулировать судом»: Евгения Чудновец обвинила Руслана Соколовского в неискренности

Также она порекомендовала судье отпустить блогера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, которая ранее была осуждена на 6 месяцев за репост видео в социальной сети, высказалась о последнем слове ловца покемонов Руслана Соколовского на суде. Свое мнение она изложила на странице в Facebook сегодня, 1 мая.

Евгения считает, что Соколовский провалил свое последнее слово и его речь была неискренней.

- Я думаю, что речь писал Бушмаков, потому что в ней сквозит нелепая попытка манипулировать судом. Парень давит на жалость, мол, простите дурака. Но мы все знаем, что он далеко не дурак, оскорблял самое святое, чтобы увеличить свой бюджет за счет увеличения подписчиков на канале. Меня прям очень сильно разочаровал его посыл. Абсолютно не мужской, что его там изнасилуют и что он похудел, - пишет Евгения Чудновец.

Также екатеринбургская воспитательница, которая совсем недавно побывала в заключении, рассказала, как обстоят дела за решеткой.

- Я тебя успокою, Руслан, сейчас в лагерях все не так, как тебе рисует воображение. Очень много надзорных органов бродит по колонии и некоторые ищут истории для того, чтобы передать их Романовой, например, чтобы она пропиарилась на них. Думаю, что тебя никто не тронет, так как к месту, где ты будешь сидеть, будет приковано внимание общественности. А так как часто администрация колонии и определенные зеки сотрудничают, то им будет дан приказ тебя не трогать. Я не хочу, чтобы ты там оказался, но из-за того, чтобы не раскаялся в своих преступлениях, Бог может отправить тебя в тюрьму, - добавила Евгения.

Напоследок она посоветовала Соколовскому молиться и искать утешение в храме, а также порекомендовала судье отпустить ловца покемонов.