Жителя Асбеста отправили в тюрьму на три года за нападение на родную бабушку

Ранее его уже судили за кражу и побои.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В Асбесте осудили 33-летнего мужчину за разбойное нападение и ограбление его родной бабушки, сообщили в воскресенье, 30 апреля, в пресс-службе полицейского главка. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2016 года в полицию обратилась мать осужденного, сообщив, что он совершил разбой. Полицейские сумели тут же его задержать.

В день совершения своего преступления мужчина пришел к своей 84-летней бабушке. Он знал, что накануне она получила пенсию, и стал требовать денег. Женщина отказала. Тогда внук схватил ее за руки и проверил карманы халата и тапочки, но денег там не нашел.

Рассердившись, разбойник стукнул бабушку по голове. Женщина не удержалась и осела на трюмо. Внук продолжал требовать у нее денег. Услышав очередной отказ, он схватил кухонный нож и начал угрожать старушке. Пенсионерка дошла до комнаты, достала из коробки, где хранит деньги, 1 000 рублей и бросила купюру на пол. Внук взял деньги, но продолжил размахивать ножом и требовал еще. Не получив желаемого, он подошел к столу и забрал еще 3 000 рублей. Украденные деньги он потратил на личные нужды.