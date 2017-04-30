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Жителя Асбеста отправили в тюрьму на три года за нападение на родную бабушку

Жителя Асбеста отправили в тюрьму на три года за нападение на родную бабушку
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ранее его уже судили за кражу и побои.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В Асбесте осудили 33-летнего мужчину за разбойное нападение и ограбление его родной бабушки, сообщили в воскресенье, 30 апреля, в пресс-службе полицейского главка. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2016 года в полицию обратилась мать осужденного, сообщив, что он совершил разбой. Полицейские сумели тут же его задержать.

В день совершения своего преступления мужчина пришел к своей 84-летней бабушке. Он знал, что накануне она получила пенсию, и стал требовать денег. Женщина отказала. Тогда внук схватил ее за руки и проверил карманы халата и тапочки, но денег там не нашел.

Рассердившись, разбойник стукнул бабушку по голове. Женщина не удержалась и осела на трюмо. Внук продолжал требовать у нее денег. Услышав очередной отказ, он схватил кухонный нож и начал угрожать старушке. Пенсионерка дошла до комнаты, достала из коробки, где хранит деньги, 1 000 рублей и бросила купюру на пол. Внук взял деньги, но продолжил размахивать ножом и требовал еще. Не получив желаемого, он подошел к столу и забрал еще 3 000 рублей. Украденные деньги он потратил на личные нужды.

  • Осужденный нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Ранее его дважды судили за кражу и побои. В общей сложности он провел в тюрьмах 5,5 лет.
  • После последнего освобождения из тюрьмы он провел на свободе всего 1,5 года.
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Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 10:00
Тэги: Суд, Деньги
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