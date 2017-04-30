В лесном хозяйстве бьют тревогу: на Урале горит 15 тысяч га сухой травы

Сегодня пожарные тушат 7 лесных пожаров на площади 50 га в Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Площадь самовольных выжиганий сухой травы на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей к 1 мая приблизилась к 15 тысячам га. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны.

Сегодня, 1 мая, пожарные ликвидируют 7 лесных пожаров на площади 50 га в Свердловской области, 4 лесных пожара на площади 7 га в Курганской области, один лесной пожар на площади 10 га в Тюменской области, 5 лесных пожаров на площади 2,8 га в Челябинской области.

Сейчас в названных регионах сложился желтый и оранжевый класс пожарной опасности по условиям погоды. К возникновению и быстрому распространению травяного или лесного пожара может привести даже маленький источник огня.

В 11 муниципальных районах Свердловской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.