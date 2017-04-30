В лесном хозяйстве бьют тревогу: на Урале горит 15 тысяч га сухой травы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017
Площадь самовольных выжиганий сухой травы на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей к 1 мая приблизилась к 15 тысячам га. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе федеральной авиалесоохраны.
Сегодня, 1 мая, пожарные ликвидируют 7 лесных пожаров на площади 50 га в Свердловской области, 4 лесных пожара на площади 7 га в Курганской области, один лесной пожар на площади 10 га в Тюменской области, 5 лесных пожаров на площади 2,8 га в Челябинской области.
Сейчас в названных регионах сложился желтый и оранжевый класс пожарной опасности по условиям погоды. К возникновению и быстрому распространению травяного или лесного пожара может привести даже маленький источник огня.
В 11 муниципальных районах Свердловской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено применение огня на природных территориях.
- В ведомстве отмечают, что за минувшие субботу и воскресенье (28 и 29 апреля) в результате перехода огня палов травы на лесные территории в регионах уже возникла половина всех лесных пожаров. Другая часть возгораний в лесах возникла вследствие неосторожного обращения с огнем в лесу.
- По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за два выходных дня (28 и 29 апреля) силами работников лесного хозяйства, арендаторов лесных участков, подрядчиков, местного населения, военных лесничеств, пожарной охраны в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях ликвидировано 158 лесных пожаров на площади 1,6 тысяч га.