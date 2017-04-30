На заводе в Серове работницу придавило разгрузочной тележкой

Женщина работала там, чтобы получить горячий стаж.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017
На Серовском заводе ферросплавов 22 апреля погибла 43-летняя сотрудница Наталья Горева, сообщает издание «Глобус». По предварительным данным, ее придавило разгрузочной тележкой.
По факту произошедшего следователи организовали проверку. В ней участвует государственная инспекция труда. В ходе нее проверят соблюдение безопасности труда на производстве.
- Женщина устроилась на Серовский завод ферросплавов, чтобы получить горячий стаж. У погибшей остались муж, сын, внучка.
- Это не первый несчастный случай на Серовском заводе ферросплавов. В ноябре 2015 года там погиб машинист экскаватора. Мужчину придавило горной породой во время работы.