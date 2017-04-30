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В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
16+
Фото: fruitnews.ru
Там обнаружили подозрительную коробку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В воскресенье, 30 апреля, вечером в Екатеринбурге эвакуировали людей из торгового центра «Лента», расположенного на ЖБИ. Причиной стала подозрительная коробка.

Коробку обнаружили в углу торгового центра примерно в 10 часов вечера сотрудники охраны. Они вызвали полицию.

Посетителей и персонал торгового центра тут же эвакуировали. Центральный вход был перекрыт.

  • Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, содержимое коробки не представляло опасности.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 13:25

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