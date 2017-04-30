В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра

Там обнаружили подозрительную коробку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017
В воскресенье, 30 апреля, вечером в Екатеринбурге эвакуировали людей из торгового центра «Лента», расположенного на ЖБИ. Причиной стала подозрительная коробка.
Коробку обнаружили в углу торгового центра примерно в 10 часов вечера сотрудники охраны. Они вызвали полицию.
Посетителей и персонал торгового центра тут же эвакуировали. Центральный вход был перекрыт.
- Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, содержимое коробки не представляло опасности.