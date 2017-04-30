В Екатеринбурге убили женщину и, заметая следы, сожгли ее квартиру

Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В квартире на улице Колмогорова, 56, в Екатеринбурге, где пожарные 30 апреля ликвидировали пламя, было обнаружено тело 82-летней женщины, сообщает «Новый день».

По данным СУ СКР по Свердловской области, на ней нашли следы насильственной смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты проводят экспертизу, чтобы установить была ли подожжена квартиры с целью скрыть следы преступления.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. По данным заместителя руководителя Нины Пелевиной, оперативники выясняют, пропали ли из квартиры ценные вещи.