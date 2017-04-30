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В Екатеринбурге убили женщину и, заметая следы, сожгли ее квартиру

В Екатеринбурге убили женщину и, заметая следы, сожгли ее квартиру
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В квартире на улице Колмогорова, 56, в Екатеринбурге, где пожарные 30 апреля ликвидировали пламя, было обнаружено тело 82-летней женщины, сообщает «Новый день».

По данным СУ СКР по Свердловской области, на ней нашли следы насильственной смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты проводят экспертизу, чтобы установить была ли подожжена квартиры с целью скрыть следы преступления.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. По данным заместителя руководителя Нины Пелевиной, оперативники выясняют, пропали ли из квартиры ценные вещи.

  • По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре на Колмагорова поступило 30 апреля в 8:59. Горела квартира на 5 этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь повредил личные вещи жильцов. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 14:00
Тэги: Смерть, Пожар
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