Под Екатеринбургом спасатели три часа тушили пожар площадью 1200 «квадратов»

В Большом Истоке горел склад с мебелью и пластиковыми окнами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Большом Истоке в ночь на 1 августа сгорел склад с мебелью и пластиковыми окнами.

Более 30 спасателей три часа тушили крупный пожар под Екатеринбургом. Большая горючая нагрузка склада и пластиковые конструкции способствовали быстрому распространению огня, остановить который удалось только благодаря пенной атаке на емкости с бокситной смолой, рассказали в областном управлении МЧС.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Людей в момент возгорания в здании не было, пострадавших нет. На месте ЧП работали 13 пожарных машин, два звена газодымозащитной службы и специалисты-химики, которые замерили концентрацию вредных веществ в районе пожара.