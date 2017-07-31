В Академическом голый мужчина выпал с балкона многоэтажки

Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Екатеринбурге в Академическом районе с балкона выпал мужчина. В результате инцидента он погиб. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи не спешат делать заявления об очередном суициде в Екатеринбурге.

– Сообщение о случившемся поступило сегодня днем. Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга. Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе – несчастный случай, – подчеркнули в пресс-службе.

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