«Она оставила записку»: в Екатеринбурге найдены тела молодого человека и девочки

Следователи предположили, что это были самоубийства.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В ночь на 1 августа в Екатеринбурге насмерть разбились молодой человек и девочка-подросток. Основная версия причин смерти – суицид, сообщили "Нашей Газете" в следственном комитете СК РФ по Свердловской области.
Фото: Шахром Амонов, "Инцидент/ВКонтакте"
Тело мужчины нашли около высотки на 8 Марта, 194.
– Личность погибшего установлена, это 23-летний местный житель. Выясняются все обстоятельства его смерти, криминальных признаков нет, – уточнил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Этой же ночью около девятиэтажки на Амундсена, 64 нашли тело девочки-подростка, ее возраст не уточняется.
– На Амундсена в квартире была найдена записка, которую оставила несовершеннолетняя. Выясняются обстоятельства, которые привели к этому поступку. Погибшие не были знакомы друг с другом, их смерти никак не связаны. Оба случая некриминальные, основная версия – самоубийство, – рассказали в ведомстве.