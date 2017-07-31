«Она оставила записку»: в Екатеринбурге найдены тела молодого человека и девочки

Следователи предположили, что это были самоубийства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В ночь на 1 августа в Екатеринбурге насмерть разбились молодой человек и девочка-подросток. Основная версия причин смерти – суицид, сообщили "Нашей Газете" в следственном комитете СК РФ по Свердловской области.

Фото: Шахром Амонов, "Инцидент/ВКонтакте"

Тело мужчины нашли около высотки на 8 Марта, 194.

– Личность погибшего установлена, это 23-летний местный житель. Выясняются все обстоятельства его смерти, криминальных признаков нет, – уточнил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Этой же ночью около девятиэтажки на Амундсена, 64 нашли тело девочки-подростка, ее возраст не уточняется.