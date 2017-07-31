В Мичуринском трехлетний мальчик проткнул ногу торчащей из поребрика арматурой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Играл с друзьями и проткнул арматурой ногу
– Произошло все в это воскресенье, во дворе нашего дома. Тимофей под моим присмотром играл на площадке с друзьями, они бегали по двору. Двор закрытый, машин там нет, но тротуар и проезжая часть отделены поребриками. Вот на поребрике он подскользнулся и наткнулся ногой на торчащую арматуру, – рассказала "Нашей Газете" мама мальчика Мария.
– Врачи прописали ему покой и перевязки, сказали следить за состоянием. Сейчас сын чувствует себя уже нормально. Рану ему не зашивали, она не глубокая, к счастью. По квартире ходит, наступает на внешнюю сторону стопы. Мы уже написали обращение в прокуратуру и в полицию, будем обращаться и в суд, – уточнила Мария.
Тротуары начали крошиться сразу при заселении домов
– После инцидента арматуру вчера, в понедельник, срезали, сегодня еще что-то делали. А вообще поребрики давно у нас полуразрушены. Ситуация такая с момента, как мы заехали. Предыдущая УК срезала арматуру регулярно. Сейчас у нас управляющая "Твой Дом" ничего не делают без "пинков". Дома на гарантийном ремонте, но застройщик "ЛСР" также не спешит менять бордюры, – отметила Мария.
– У нас в ЖК с некоторыми вещами совсем плохо. Например, бордюрный камень. Он рассыпается на глазах во дворах, проездах, дорогах. Застройщик "ЛСР" совсем ничего не делает, только письма шлет – в 2015 заменим, в 2016 заменим, в 2017 заменим. Я понимаю, что подрядчик мог поставить плохой бордюр, я не понимаю, почему "ЛСР" не хочет это исправлять, – отметил в Facebook сосед Марии по двору Артем Бардиж.
Управляющая компания и застройщик сваливают вину друг на друга
– На дворовой территории и снаружи около дома при строительстве подрядчик установил некачественный бордюрный камень, который постоянно крошится. В прошлом году уже были жалобы, был составлен акт, как оказалось, бракованный камень требуется заменить на тротуарах протяженностью 1 200 метров тротуаров. Обращения к подрядчику были, но на них ответов не получили. Слесарей на место вызывали, они должны были убрать все торчащие элементы. Писали письмо в "ЛСР", претензии на имя Крицкого, никакой реакции не последовало. Если подрядчик не поменяет камень, будем обращаться в суд, – уточнил Антипин.
– При зимней уборке снега техникой был поврежден защитный слой бордюров, вследствие чего оголилась арматура. Из этого можно сделать вывод, что управляющая компания "Твой дом" ненадлежащим способом эксплуатирует жилой фонд. УК необходимо обратиться с заявлением к нам, и мы произведем ремонтные работы. Эту проблему мы держим на контроле, она будет решаться. Обращений по травмам к нам никаких не было. Также к нам не обращалась с заявлениями и УК "Твой дом". Были обращения от некоторых ТСН – там ремонтные работы уже были проведены, – сообщила "Нашей Газете" пресс-секретарь "ЛСР-Урал" Мария Стволова.