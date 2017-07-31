В Мичуринском трехлетний мальчик проткнул ногу торчащей из поребрика арматурой

Мать ребенка написала заявление в прокуратуру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В воскресенье, 30 июля, в Мичуринском трехлетний ребенок напоролся на железный штырь во время прогулки во дворе своего дома. Мальчик поранил ногу до крови, пришлось вызывать скорую и везти его в больницу, рассказала "Нашей Газете" его мама.

Играл с друзьями и проткнул арматурой ногу

– Произошло все в это воскресенье, во дворе нашего дома. Тимофей под моим присмотром играл на площадке с друзьями, они бегали по двору. Двор закрытый, машин там нет, но тротуар и проезжая часть отделены поребриками. Вот на поребрике он подскользнулся и наткнулся ногой на торчащую арматуру, – рассказала "Нашей Газете" мама мальчика Мария.

Железка проткнула резиновую обувь мальчика и вскользь прошлась по ноге, у мальчика потекла кровь. Ребенка отвезли в 9-ю больницу, где врачи промыли и осмотрели рану, забинтовали ему ногу.

– Врачи прописали ему покой и перевязки, сказали следить за состоянием. Сейчас сын чувствует себя уже нормально. Рану ему не зашивали, она не глубокая, к счастью. По квартире ходит, наступает на внешнюю сторону стопы. Мы уже написали обращение в прокуратуру и в полицию, будем обращаться и в суд, – уточнила Мария.

Тротуары начали крошиться сразу при заселении домов

Как оказалось, во дворе домов на Карасьевской, 12 и 14, с самого момента заселения, которое было в 2014 году, установлены некачественные бордюры около тротуаров, они рассыпались после зимы. В итоге там повсюду торчат железные штыри и арматура.

Как рассказала Мария, это не первая травма у Тимофея: в начале лета он примерно также проколол кроссовок сверху, но тогда сам мальчик не поранился.

– После инцидента арматуру вчера, в понедельник, срезали, сегодня еще что-то делали. А вообще поребрики давно у нас полуразрушены. Ситуация такая с момента, как мы заехали. Предыдущая УК срезала арматуру регулярно. Сейчас у нас управляющая "Твой Дом" ничего не делают без "пинков". Дома на гарантийном ремонте, но застройщик "ЛСР" также не спешит менять бордюры, – отметила Мария. С ней согласны и остальные жильцы домов на Карасьевской. – У нас в ЖК с некоторыми вещами совсем плохо. Например, бордюрный камень. Он рассыпается на глазах во дворах, проездах, дорогах. Застройщик "ЛСР" совсем ничего не делает, только письма шлет – в 2015 заменим, в 2016 заменим, в 2017 заменим. Я понимаю, что подрядчик мог поставить плохой бордюр, я не понимаю, почему "ЛСР" не хочет это исправлять, – отметил в Facebook сосед Марии по двору Артем Бардиж.

Управляющая компания и застройщик сваливают вину друг на друга

Как рассказал "Нашей Газете" главный инженер и управляющий ЖК "Мичуринский" Александр Антипин, в том, что поребрики рассыпаются и из них торчат арматуры, – вина "ЛСР".

– На дворовой территории и снаружи около дома при строительстве подрядчик установил некачественный бордюрный камень, который постоянно крошится. В прошлом году уже были жалобы, был составлен акт, как оказалось, бракованный камень требуется заменить на тротуарах протяженностью 1 200 метров тротуаров. Обращения к подрядчику были, но на них ответов не получили. Слесарей на место вызывали, они должны были убрать все торчащие элементы. Писали письмо в "ЛСР", претензии на имя Крицкого, никакой реакции не последовало. Если подрядчик не поменяет камень, будем обращаться в суд, – уточнил Антипин.

В пресс-службе "Группы ЛСР" прокомментировали, что заявление от УК к ним пока не поступало, а в том, что поребрики посыпались, – вина коммунальщиков.