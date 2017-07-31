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В Североуральске четыре дня ищут тело утонувшего мальчика

В Североуральске четыре дня ищут тело утонувшего мальчика
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Следователи собираются проверить людей, ответственных за безопасность водохранилища.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Днем 28 июля в Североуральске утонул 11-летний ребенок. Сейчас спасатели ищут его тело.

– Следственный отдел по Североуральску сейчас проводит проверку произошедшего, – пояснили в СУ СК по Свердловской области. – Тело пока не нашли.

В поисках задействованы спасатели, водолазы, полиция и следственный комитет.
 
В издании JustMedia появилась информация, что причиной смерти ребенка могла стать не простая случайность. По их данным, столкнуть ребенка мог местный сумасшедший. Однако правоохранительные органы не подтверждают данную информацию.
 
Следователи уверяют, что несмотря на то, что на водохранилище мальчик был не один, его никто не толкал – он нырял самостоятельно.
 
  • Следователи проверят работу людей, отвественных за безопасность водохранилища.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.08.2017, 20:50
Тэги: Дети, Смерть
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