Во время перестрелки в Московском суде погибли трое: появились подробности ЧП

Также пострадали конвоир и пристав.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Во время стрельбы в Мособлсуде днем 1 августа были убиты трое обвиняемых по делу банды GTA, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он рассказал изданию, что стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте, когда арестованные напали на конвоиров и забрали их оружие. Завязалась перестрелка, в результате которой были убиты трое обвиняемых, еще двоих ранили. Один сотрудник конвоя был ранен в плечо, также известно, что пострадала и женщина-пристав.
– Сегодня во время заседания по одному из уголовных дел произошла стрельба, после чего сотрудники ФССП эвакуировали людей из здания. В настоящее время все вернулись в суд, работа продолжается. Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет, – уточнила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
- В то же время адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, рассказала "РИА Новости", что убиты четверо подсудимых.
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Банда GTA – это организованная группировка, которой приписывали серию убийств автомобилистов на трассе в Подмосковье. С 2012-го по 2014 год банда GTA, получившая название из-за схожести с серией компьютерных игр Grand Theft Auto, совершила 15 разбойных нападений, в которых погибли 17 человек.