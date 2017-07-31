Завод пластиковых окон в Большом Истоке сгорел из-за нарушений технологий на производстве

Ущерб пока не подсчитан.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В МЧС сообщили о причине крупного ночного пожара на складе в Большом Истоке. Как оказалось, сотрудники предприятия допустили нарушения при производстве конструкций для пластиковых окон.
– Пожарные дознаватели в течение дня проводили осмотр места происшествия, общались с представителями производства. Завтра, в среду, на пострадавшем предприятии продолжат работать эксперты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная причина возгорания будет установлена после проведения соответствующих экспертиз, – уточнили в МЧС.
- По факту пожара виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
- В Большом Истоке в ночь на 1 августа сгорел склад с мебелью и пластиковыми окнами. Пожар тушили 30 человек. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Ущерб пока не подсчитан.