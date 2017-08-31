Один из дворов Екатеринбурга оцепили из-за гранаты

Бесхозный предмет нашли местные жители.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Утро 1 сентября во дворе дома № 25 на улице Бакинских Комиссаров началось с оцепления. В районе с 8 до 9 утра местные жители обнаружили гранату, после чего на место выехала полиция.
К счастью, граната оказалась учебной.
– От граждан поступила информация об обнаружении бесхозного предмета у дома на улице Бакинских Комиссаров. Опасности предмет не представляет, – рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.
Эвакуация жителей дома не потребовалась.
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