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«Пуля попала в поясницу»: подробности стрельбы у детского сада в Екатеринбурге

"Пуля попала в поясницу": подробности стрельбы у детского сада в Екатеринбурге
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Возможно, выстрел производился из дома напротив.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Полиция Екатеринбурга продолжает работать возле детского сада во дворе дома № 41 по улице Советской, где днем 1 сентября стреляли. Как уже известно, выстрелы были произведены из пневматического ружья. На месте ЧП побывал корреспондент НАШЕЙ Евгений Стоянов. 

Сейчас силовики ищут пулю, а также пытаются рассчитать траекторию выстрела. По предварительным данным, стреляли не выше 4 этажа дома напротив, а пуля долетела до входной калитки детского сада.

Был ранен один мужчина. Пуля попала ему в поясницу, но информации о состоянии его здоровья пока нет.

Полиция успокаивает удивленных родителей фразой: "Все нормально. Первое сентября".

Напомним, что об инциденте сообщил один из очевидцев в 15.30 по телефону 02.

По словам местных жителей, в доме давно живет некий стрелок. Многие из автомобилей на стоянке у дома имеют повреждения, предположительно от подобных выстрелов. 

– Никак не можем понять кто это делает, вроде бы все люди приличные,  рассказал НАШЕЙ один из мужчин живущих на Советской, 41.

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Олег Галимов, 01.09.2017, 18:59
Тэги: Новости дня, Происшествия, Новости
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