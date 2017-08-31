В Екатеринбурге дети поздравляли пенсионеров, а они их обокрали

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Выступление детского коллектива по случаю Дня пенсионера 31 октября в ДИВСе обернулось скандалом. Во время праздничных мероприятий две пенсионерки украли вещи детей.
На записи камер видеонаблюдения видно, как женщины подходят к личным вещам, берут рюкзаки и уходят из Дворца спорта.
– Сегодня детки нашего коллектива выступали в Дивсе на Дне пенсионера.
И во время выступления, нас обворовали бабки-воровки. Противно все это! И самое ужасное, не найти уже, хотя если бы охрана и полиция сразу отреагировали, можно было! А никому ничего не надо! – написала в Facebook Светлана Дюпина.
- Полиция Екатеринбурга просит потерпевших обратиться в территориальный отдел полиции и написать заявление.
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