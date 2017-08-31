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В центре Екатеринбурга избили журналиста «Первого канала»

В центре Екатеринбурга избили журналиста "Первого канала"
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения журналиста "Первого канала", сообщили в областном управлении Следственного комитета.
 
Сообщение о нападении на журналиста поступило в правоохранительные органы 29 августа. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга планирует изъять уголовное дело для дальнейшего расследования, так как не исключено, что нападавший пытался препятствовать законной журналистской деятельности. 
 
По данным ТАСС, жертвой нападения стал журналист Алексей Иванов. Он снимал сюжет о выделенных полосах для общественного транспорта в районе улиц Малышева и Розы Люксембург. Пассажирам Mercedes, проезжавшего по выделенной полосе, не понравилось, что они попали в кадр. Потасовка кончилась госпитализацией Иванова, врачи диагностировали у него перелом носа, сообщает Ura.ru.
  • В ночь на 29 августа в Екатеринбурге возле "Гринвича" избили телеоператора канала "Крик ТВ" Евгения Русских. Журналист снимал кадры ночного города, когда к нему подошла группа молодых людей и попросила купить им пиво. Услышав отказ, мужчины избили корреспондента.
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Маша Шмурыгина, 01.09.2017, 08:31
Тэги: Происшествия
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