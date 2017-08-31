В Екатеринбурге пожарные на руках вынесли детей из горящей пятиэтажки

Спасатели эвакуировали почти 40 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
В Екатеринбурге спасатели вывели 38 человек из пятиэтажного дома на улице Селькоровской, где загорелась квартира.
Сообщение о пожаре поступило в седьмом часу утра 1 сентября. В квартире на втором этаже пятиэтажки загорелись вещи, площадь пожара достигла 20 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 38 человек.
– Пожарными с вышележащих этажей были спасены двое детей. Огнебоцы, надев на них маску дыхательного аппарата, на руках вынесли их на улицу, – рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
- На место пожара выезжали три спецмашины. Полностью пожар потушили к восьми часам утра. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.