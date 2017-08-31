В Екатеринбурге в День знаний открыли стрельбу у детского сада

Сообщается об одном пострадавшем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Днем пятницу, 1 сентября, в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия возле детского сада № 547 по улице Советской.
– В 15.30 поступил звонок по линии 02 от очевидца, который сообщил о стрельбе. На место выехала оперативная группа, устанавливаются детали произошедшего, – рассказала "Нашей Газете" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.
Также сообщается и о пострадавшем. По информации ura.ru, в результате стрельбы был ранен один человек.