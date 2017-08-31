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В Екатеринбурге в День знаний открыли стрельбу у детского сада

В Екатеринбурге в День знаний открыли стрельбу у детского сада
16+
Фото: "Google maps"
Сообщается об одном пострадавшем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Днем пятницу, 1 сентября, в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия возле детского сада № 547 по улице Советской.

– В 15.30 поступил звонок по линии 02 от очевидца, который сообщил о стрельбе. На место выехала оперативная группа, устанавливаются детали произошедшего, – рассказала "Нашей Газете" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Также сообщается и о пострадавшем. По информации ura.ru, в результате стрельбы был ранен один человек. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 01.09.2017, 17:50
Тэги: Новости дня, Дети, Происшествия
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