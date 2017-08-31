В Кольцово полиция поймала преступника, которого год искали по всей стране

Он обвиняется в незаконном хранении оружия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Полиция Екатеринбурга задержала в аэропорту "Кольцово" мужчину, который был в федеральном розыске с 2016 года. Он признан виновным в незаконном хранении оружия.

– На судебное заседание гражданин не являлся, скрывался от лиц, принимавших меры к его розыску, – сообщает транспортная полиция по УрФО.

В течение года он скрывался от оперативников. В конце августа его опознали в курортном поселке Витязево Краснодарского края, после чего его доставили в Екатеринбург и задержали.

В настоящее время он находится в СИЗО-1 областного центра.

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