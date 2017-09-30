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Под Екатеринбургом нашли висящий на дереве труп молодого человека

Под Екатеринбургом нашли висящий на дереве труп молодого человека
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На место обнаружения тела выехали следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

Молодой человек покончил с собой в лесу возле Серовского тракта, в районе выезда из Екатеринбурга.
 
На труп наткнулись двое мужчин, которые гуляли с собаками неподалеку от улицы Павловской. По словам очевидцев, молодой мужчина был хорошо одет, при нем были документы. Рядом с трупом валялась бутылка из-под спиртного, сообщает E1. При себе у молодого человека также нашли телефон, на котором было два десятка пропущенных звонков.
 
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что на место обнаружения тела выехала следственно-оперативная группа и судмедэксперты.
 
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Маша Шмурыгина, 01.10.2017, 16:40
Тэги: Происшествия
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