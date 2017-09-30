В Екатеринбурге из горящего дома спасли 80-летнего дедушку

Пожарные тушили огонь больше пяти часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге в поселке Малый Исток сгорел частный дом, из огня пожарные спасли 80-летнего пенсионера, сообщает служба спасения "Сова".

По данным МЧС, пожар начался в 12 часу ночи. На площади 90 квадратных метров горели кровля, веранда, внутренняя отделка и чердачные перекрытия жилого дома. На место ЧП выехали 19 спасателей и шесть пожарных машин, борьба с огнем продолжалась до пяти утра.

Пожарным удалось спасти 80-летнего мужчину, его жизни ничто не угрожает. Еще один житель дома получил ожоги ног. Причины пожара установят специалисты.