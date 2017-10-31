Избитые в турецком отеле свердловчане добились компенсации от туроператора Anex Tour

Фирма готова вернуть всей компании стоимость путевок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

Жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, которых в сентябре избили в турецком отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel, добились компенсации от туроператора Anex Tour, у которого они купили путевки.

Как рассказал Znak.com один из пострадавших, они получили ответ от туроператора на свою досудебную претензию: компания готова вернуть 6 жителям Свердловской области стоимость их путевок, в общей сумме 336 тысяч рублей.

– Приведенные пострадавшими туристами доводы носят бездоказательный характер и не нашли подтверждения. По словам менеджеров отеля, россияне находились под действием алкоголя, что могло причинять беспокойство другим туристам, в связи с чем к ним обратились в корректной форме. Сведения сторон об инциденте приводят к умозаключению о причинно-следственной связи между поведением самих туристов и последствиях. Но, учитывая изложенное, несмотря на сомнительность и спорность ситуации, мы готовы осуществить им компенсацию, – указано в письме от Anex Tour.

Избиение туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы в отеле Azura Deluxe Resort произошло в ночь на 24 сентября. Зудов отдыхал там со своей девушкой Еленой и друзьями. Как-то вечером туристы подошли на ресепшен, чтобы написать претензию на бармена, который часто им грубил. В итоге на россиян напали работники отеля и избили их, а после сбросили в бассейн.

Один из пострадавших, Никита Зудов, все еще лечится. По его словам, турецкие медики неаккуратно сшили ему скобами рану на затылке, в итоге она плохо срослась. Сейчас Зудову придется обратиться к хирургу.

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