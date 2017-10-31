В Свердловской области поймали женщину, которая убила и изуродовала подругу в Нижней Туре

Оказалось, у них произошла драка из-за мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Нижней Туре следователи раскрыли убийство, которое произошло 5 августа. Тогда около тропы прохожие нашли тело женщины с раздавленным лицом. Как уточнили в областной полиции Ura.ru, оказалось, что ее убила подруга.

В СК РФ по Свердловской области сообщили, что уже арестована 30-летняя женщина. Выяснилось, что 32-летнюю Анну до смерти забила ее подруга, которая ранее была судима четыре раза по статьям "Кража" и "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".

– Выяснилось, что погибшая ушла из дома еще 29 июля, когда в Нижней Туре отмечался День города. В последнее время она вела асоциальный образ жизни, много пила. В тот день она шла со своей знакомой, местной жительницей, на другую пьянку. По дороге женщины поругались и подрались. В итоге одна из них погибла. Вскрытие показало, что у нее произошел разрыв сердца из-за множественных травм. По одной из версий, у женщин кроме давней вражды были еще и отношения с одним и тем же мужчиной, — рассказала Ura.ru заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Как стало известно, после драки подозреваемая взяла камень и изуродовала лицо погибшей Анны, а потом спокойно пошла на ту пьянку, куда они и направлялись.