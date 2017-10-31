В Свердловской области утонул рыбак

Мужчина вышел на лед, несмотря на его хрупкость.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Алапаевском районе погиб рыбак, который вышел на тонкий лед в карьере у села Бубчиково, сообщили в областном управлении МЧС.

Мужчина провалился под лед и утонул в 50 метрах от берега. В МЧС отмечают, что на водоемах Свердловской области еще не сформировался надежный лед - его тощина не превышает 3 сантиметров. Однако рыбаки выходят на тонкий лед, несмотря на явную опасность.

Толщина льда должна достигать не менее 10 сантиметров, чтобы выдержать человека. Прозрачный лед голубого, зеленого оттенка - прочный, прочность белого льда в 2 раза меньше. Наиболее ненадежный лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цветов. Такой лед разрушается без потрескивания.

Что делать, если вы провалились под лед:

широко раскинуть руки по кромке льда, чтобы не погрузиться в воду с головой;

по возможности передвинуться к тому краю полыньи, где нет течения;

стараться выбраться на лед, наползая грудью и по очереди вытаскивая ноги, широко их расставив;

выбираться из полыньи, перекатываясь;

двигаться ползком в ту сторону, откуда шли.

Пребывание в ледяной воде на протяжении 10-15 минут смертельно опасно.