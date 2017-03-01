Учительницу из поселка Лобвы будут судить за утонувшего в речке шестилетнего мальчика

Ребенка отпустили с занятий раньше положенного времени.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Следователи завершили расследование по делу 38-летней учительницы из школы поселка Лобва Свердловской области, которая недосмотрела за шестилетним мальчиком, утонувшим в речке 27 июня 2016 года, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе СКР. Женщину обвиняют в халатности, которая по неосторожности повлекла смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

По данным следствия, учительница руководила второй сменой в летнем детском лагере при школе. Она отпустила детей по домам раньше окончания учебного дня. При этом родителям она ничего не сообщила.

Шестилетний мальчик, который готовился к первому классу, пошел купаться на реку Лямпу. Малыш толком не умел плавать и, зайдя в реку, утонул. Одежду мальчика и его игрушки позже нашли на берегу. Тело ребенка находилось было неподалеку от берега в воде.