В Екатеринбурге на ЖБИ в гаражах дети нашли труп мужчины

Следователи выдвигают версию о самоубийстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Вечером в среду, 1 марта, на ЖБИ в гаражах было найдено тело мужчина, рассказали НАШЕЙ местные жители.

Это произошло около магазина «Пикник» на Сыромолотова, 31.

Как сообщил НАШЕЙ местный житель Илья Останин, дети нашли повешенного в гаражах мужчину. На место ЧП выезжала скорая помощь и полиция.

На дереве в районе гаражей также были остатки веревки.

В гаражно-эксплуатационном кооперативе «Восход», которому принадлежит территория, ответили, что не слышали ничего о произошедшем.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области факт страшной находки подтвердили.

— Вчера вечером по этому адресу нашли тело взрослого мужчины. Следователи не раскрывают подробностей. Могу отметить, что смерть не носила криминального характера. Тело направлено на медэспертизу. Скорее всего, это было самоубийство, — уточнил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Проводится расследование.