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В гибели 12-летнего мальчика, утонувшего в бассейне первоуральского санатория, подозревают инструктора по плаванию

В гибели 12-летнего мальчика, утонувшего в бассейне первоуральского санатория, подозревают инструктора по плаванию
16+
Фото: sokolkamen.ru
На 49-летнего мужчину завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В смерти 12-летнего мальчика, утонувшего в бассейне первоуральского санатория «Соколиный камень», подозревают  инструктора-методиста по плаванию. В Следственном отделе Первоуральска против 49-ленего сотрудника санатория завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, днем 28 января, когда в бассейне были посетители, инструктор покинул свое рабочее место. Более того, перед этим он не провел с посетителями инструктаж о правилах поведения в бассейне.

– В результате допущенных инструктором-методистом нарушений утонул 12-летний мальчик, находившийся в бассейне без надлежащего контроля, – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Отметим, что изначально по факту случившегося также возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследование также продолжается: силовики собирают все необходимые доказательства и выясняют, кто из сотрудников санатория подлежит к привлечению в качестве обвиняемого.

  • Сейчас в Следственном управлении региона решается вопрос о предъявлении обвинения 49-летнему инструктору.
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Евгений Светлый, 02.03.2017, 12:15
Тэги: Криминал, Происшествия, Новости
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