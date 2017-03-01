В Свердловской области совершено покушение на депутата

В Артемовском к дому депутата Гордумы подбросили гранату.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

Депутат думы города Артемовский Свердловской области Агзам Шарафиев обнаружил около своего дома гранату. Инцидент произошел утром в четверг, 2 марта.

Депутат и редактор газеты

Агзам Шарафиев, который также является редактором газеты «Егоршинские вести», сообщил в полицию, что утром обнаружил у ворот своего дома пакет, в котором находился стакан с гранатой. Как позже пояснили полицейские, граната была боевая.

Более подробно о случившемся корреспонденту НАШЕЙ рассказал заместитель редактора газеты «Егоршинские вести» Василий Ергашов, который пояснил, что его начальник сейчас дает показания силовикам.

– Это произошло утром, в 9 с чем-то, когда начальник как обычно собирался поехать на работу, – рассказал Ергашов. – Но когда он открыл ворота своего участка, увидел белый пакет. Подумав, что это просто мусор, который обычно раздувает по улице, решил его убрать. А когда поднял, увидел что в пакете стакан, а в стакане – граната. Он его сразу отложил в сторону и поехал на «летучку», тут же сообщив об этом в ФСБ и полицию. И потом мы приехали к его участку, где уже были полицейские. Они подтвердили, что граната боевая.

При этом силовики пояснили, что так обычно поступают во время боевых действий. Следом на место прибыли все экстренные службы, территорию оцепили. Саперы, приехавшие в Артёмовский из Екатеринбурга, также подтвердили, что граната боевая. Но её уже обезвредили.

– А какие-то угрозы перед этим в адрес вашего руководителя поступали?

– У нас было очень много критических материалов в адрес разных людей. Поэтому такое можно ожидать с любой стороны. Потому что газета свободная. А у нас очень много людей, которые не любят правду. Которую про них писали. Это, как правило, воры и те, кто хотел обогатиться на муниципальном имуществе, на каких-то заказах. Газета об этом открыто пишет. А людям это, естественно, не нравится. Скорее всего, я думаю, что это кто-то из этих людей, который заострил зуб. Но тут может быть много вариантов и очень много версий, потому что газете очень много лет. Это может быть связано со многим.

Кроме того, как считает сам депутат, происшествие может быть связано с его политической деятельностью.