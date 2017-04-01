В Свердловской области пьяный угонщик не смог завести автомобиль до приезда полиции

Теперь мужчине грозит до 5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Горе-угонщика, который не сумел завести автомобиль до приезда полиции, задержали на днях в Невьянске, что находится в 80 километрах к северу от Екатеринбурга.

– О том, что около дома № 20 по улице Матвеева неизвестный мужчина разбил стекло припаркованной у дома «десятки» в дежурную часть местного отдела полиции сообщили около 22:30, – рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

По указанному адресу тут же выехал экипаж ППС и мобильный наряд Росгвардии.

Прибыв на место силовики задержали пьяного мужчину, который уже успел проникнуть в салон автомобиля через разбитое боковое стекло, но так и не смог его завести. Когда его доставили в местный отдел полиции, выяснилось, что 37-летний мужчина уже был судим за кражу.