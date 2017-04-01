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В Свердловской области пьяный угонщик не смог завести автомобиль до приезда полиции

В Свердловской области пьяный угонщик не смог завести автомобиль до приезда полиции
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Теперь мужчине грозит до 5 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.04.2017

Горе-угонщика, который не сумел завести автомобиль до приезда полиции, задержали на днях в Невьянске, что находится в 80 километрах к северу от Екатеринбурга.

– О том, что около дома № 20 по улице Матвеева неизвестный мужчина разбил стекло припаркованной у дома «десятки» в дежурную часть местного отдела полиции сообщили около 22:30, – рассказали в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

По указанному адресу тут же выехал экипаж ППС и мобильный наряд Росгвардии.
 
Прибыв на место силовики задержали пьяного мужчину, который уже успел проникнуть в салон автомобиля через разбитое боковое стекло, но так и не смог его завести. Когда его доставили в местный отдел полиции, выяснилось, что 37-летний мужчина уже был судим за кражу. 
  • Теперь по статье «Угон» мужчине грозит до 5 лет.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 02.04.2017, 19:45
Тэги: Криминал, Новости
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