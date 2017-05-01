На Вторчермете загорелись сразу три частных дома

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Столб густого дыма, поднявшийся в районе Вторчермета, жители Екатеринбурга заметили во вторник, 2 мая, около 18:00.
– На Вторчермете горит дом в частном секторе в районе Керамики, – сообщила очевидица Мария.
Дым видно даже в центре города. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»
Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, где о пожаре узнали в 17:52, горит не один, а сразу три частных дома.
– Сейчас на улице Ляпустина горят три частных жилых дома, – сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе ведомства. – На месте работают пожарные подразделения.ю Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Но, по предварительным данным, пострадавших нет.
- Более подробная информация о происшествии пока еще уточняется.
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