На Вторчермете загорелись сразу три частных дома

Площадь пожара – 300 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Столб густого дыма, поднявшийся в районе Вторчермета, жители Екатеринбурга заметили во вторник, 2 мая, около 18:00.

– На Вторчермете горит дом в частном секторе в районе Керамики, – сообщила очевидица Мария.

Дым видно даже в центре города. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, где о пожаре узнали в 17:52, горит не один, а сразу три частных дома.

– Сейчас на улице Ляпустина горят три частных жилых дома, – сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-службе ведомства. – На месте работают пожарные подразделения.ю Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Но, по предварительным данным, пострадавших нет.

Более подробная информация о происшествии пока еще уточняется.

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