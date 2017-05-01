Крупный лесной пожар под Екатеринбургом: может взорваться склад боеприпасов

Спасатели МЧС и военные из ближайшей части не могут потушить горящий лес.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Под Екатеринбургом лесной пожар угрожает складу боеприпасов около поселка Кедровка, написал Ura.ru.
Сегодня, во вторник, 2 мая, пожарные и солдаты военной части около поселка Кедровка пытаются потушить крупный лесной пожар. Однако, по словам очевидцев, на данный момент с огнем справиться не удается.
Как рассказал Ura.ru владелец пилорамы по соседству, там просто «стена огня».
— Полыхает все вокруг. Идет настоящая стена огня, ее не остановить. Тут много пожарных, солдаты, даже пожарный танк, но пока не справляются. Пока огонь удалось отвести от лесопилки и расположенных неподалеку складов боеприпасов, — рассказал хозяин местной пилорамы.
- Стена пламени двигается в сторону поселка Монетный Свердловской области. Огню осталось преодолеть всего около пяти километров до жилых домов.
- Как сообщил очевидец, сотрудники МЧС между собой говорят, что для тушения нужна авиация, но непонятно, ждать ее или нет.
- В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 5 крупных пожаров.
- В Монетном вечером 1 мая сгорели стоящие рядом деревянные сараи: площадь возгорания превысила 1200 квадратных метров.