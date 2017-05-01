Крупный лесной пожар под Екатеринбургом: может взорваться склад боеприпасов

Спасатели МЧС и военные из ближайшей части не могут потушить горящий лес.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Под Екатеринбургом лесной пожар угрожает складу боеприпасов около поселка Кедровка, написал Ura.ru.

Сегодня, во вторник, 2 мая, пожарные и солдаты военной части около поселка Кедровка пытаются потушить крупный лесной пожар. Однако, по словам очевидцев, на данный момент с огнем справиться не удается.

Как рассказал Ura.ru владелец пилорамы по соседству, там просто «стена огня».

— Полыхает все вокруг. Идет настоящая стена огня, ее не остановить. Тут много пожарных, солдаты, даже пожарный танк, но пока не справляются. Пока огонь удалось отвести от лесопилки и расположенных неподалеку складов боеприпасов, — рассказал хозяин местной пилорамы.