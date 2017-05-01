Площадь пожара – 2 000 квадратных метров: спасатели борются с огнем в переулке Молочном в Екатеринбурге

Там горят деревянные сараи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Сегодня, 2 мая, в переулке Молочном в Екатеринбурге загорелись бесхозные деревянные сараи. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составляет 2 000 квадратных метров.
Распространению огня способствовали плотная застройка деревянных строений, а также жаркая и сухая погода.
По состоянию на 17:30 по местному времени пожарные локализовали огонь. Угрозы его распространения нет. Тушение пожара продолжается.
- В борьбе с огнем задействованы 40 спасателей МЧС. К тушению привлечены восемь единиц специальной техники.