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ТЦ «Глобус» эвакуировали из-за двух пакетов со спортинвентарем

ТЦ «Глобус» эвакуировали из-за двух пакетов со спортинвентарем
16+
Фото: сообщество "Инцидент"
Из здания эвакуировали порядка 100 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В пресс-службе полицейского главка прокомментировали эвакуацию в ТЦ «Глобус», о которой сегодня, 2 мая, сообщили очевидцы. Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в 9:58 на телефон дежурной части поступил звонок о том, что на территории торгового центра обнаружили два бесхозных пакета.

- Органы внутренних дел совместно со службой безопасности торгового центра предприняли ряд комплексных мер, дабы не подтвердились тревожные опасения. Из здания эвакуировали порядка 100 человек. Сыщики вызвали саперов. Во время проверки выяснилось, что в пакетах находился забытый кем-то спортивный инвентарь. После этого операции был дан отбой, - сообщил Валерий Горелых.

  • Также в полиции призывают горожан более внимательно относиться к своим личным вещам и не оставлять их без внимания.

  • Ранее НАША писала о том, что в минувшие выходные были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ «Лента» на ЖБИ.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 02.05.2017, 12:00
Тэги: Эксклюзив
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