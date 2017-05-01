В Екатеринбурге мужчина вытолкнул из окна свою мать

Между ними были конфликты из-за спиртного и наркотиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге мужчина вытолкнул из окна свою 63-летнюю мать. В полиции уточнили, что у них были ссоры из-за алкоголя и наркотиков. Женщина погибла, а мужчину задержали на месте ЧП в невменяемом состоянии, написала 2 мая «КП-Екатеринбург».

Полиция задержала 34-летнего местного жителя, разнорабочего, который обвиняется в убийстве своей матери в Железнодорожном районе. Между погибшей и ее сыном регулярно происходили конфликты из-за употребления мужчиной наркотиков, а его мать злоупотребляла спиртным. Когда во время очередной ссоры мать курила перед открытым окном в квартире на 7 этаже, он толкнул ее, 63-летняя женщина выпала на улицу и разбилась насмерть.

— Мужчина вытолкнул свою мать из окна 7 этажа. Он был задержан по месту жительства. На обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Вячеслав Юдин.