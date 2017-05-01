В Екатеринбурге нашли и задержали 19-летнего парня, который избил подростка у Театра драмы

Оказалось, у него уже есть судимости за нападения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге полиция нашла и задержала молодого человека, который напал на подростков около Театра драмы 12 апреля. Им оказался 19-летний рецидивист, который уже имел судимость за нападения и грабежи, сообщили 2 мая в отделении по связям со СМИ УМВД России города.

Сыщики угрозыска отдела полиции №9 установили личность подозреваемого, а в понедельник, 1 мая, его задержали. Инициатором драки оказался 19-летний местный житель, ранее судимый за грабеж и разбойное нападение.

— В ходе допроса подозреваемый пояснил, что конфликт с потерпевшим у него произошел после того, как подросток наехал на него на скейтборде. Ссора подростка и прохожего закончилась дракой. В ходе дознания установлено, что конфликт был только между двумя молодыми парнями и без применения оружия, либо предметов, используемых в качестве оружия. Один из свидетелей подтвердил эту информацию, — уточнили в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас мужчина содержится под стражей.