В Екатеринбурге отправят под суд мужчину, который обезглавил соперника

Обвиняемый приревновал свою подругу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге будут судить мужчину, которого подозревают в убийстве из-за ревности, об этом сегодня, 2 мая, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело возбудили после того, как прокуратура потребовала дать уголовно-правовую оценку по пропаже 52-летнего мужчины.

Заявление о розыске своего отца 17 апреля 2016 года подала в полицию дочь погибшего. В ходе расследования выяснилось, что 25 марта прошлого года обвиняемый позвонил ночью знакомой. При разговоре выяснилось, что у нее дома ночует пьяный мужчина.

Утром обвиняемый на машине приехал к знакомой и задушил «соперника» полимерным кабелем, пока тот спал. Затем он перенес тело из спальни в ванную, отрезал ему голову и упаковал труп в пакет. После этого он вывез тело погибшего в лес возле поселка Северка и сжег.