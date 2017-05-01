В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира-неплательщика

Тело мужчины нашли за остановкой в Академическом микрорайоне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Екатеринбурге таксист напал на одного из своих пассажиров за отказ платить за поездку и выстрелил в него из пистолета, сообщили очевидцы в соцсетях.
Тело мертвого мужчины нашли на остановке в Академическом районе около перекрестка Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина. ЧП там произошло 1 мая около 22 часов вечера, инцидент обсуждают в соцсетях в группах микрорайона.
— На Вильгельма де Геннина за остановкой в сторону центра водитель такси и пассажиры что-то не поделили. Водитель такси выстрелил одному из них из травматического или пневматического оружия и попал прямо в сердце. До приезда скорой пострадавший умер, — написали местные жители.
Очевидцы рассказывают, что пассажиров было четверо. Они не захотели платить за поездку.
- В полиции и в следственном управлении СК РФ информацию пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. В соцсетях один из очевидцев уточнил, что и таксист, и пассажиры были не русскими, все задержаны.