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В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира-неплательщика

В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира-неплательщика
16+
Фото: сообщество ВКонтакте «Инцидент/Екатеринбург»
Тело мужчины нашли за остановкой в Академическом микрорайоне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге таксист напал на одного из своих пассажиров за отказ платить за поездку и выстрелил в него из пистолета, сообщили очевидцы в соцсетях. 
 
Тело мертвого мужчины нашли на остановке в Академическом районе около перекрестка Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина. ЧП там произошло 1 мая около 22 часов вечера, инцидент обсуждают в соцсетях в группах микрорайона.

— На Вильгельма де Геннина за остановкой в сторону центра водитель такси и пассажиры что-то не поделили. Водитель такси выстрелил одному из них из травматического или пневматического оружия и попал прямо в сердце. До приезда скорой пострадавший умер, — написали местные жители.

 
Очевидцы рассказывают, что пассажиров было четверо. Они не захотели платить за поездку. 
  • В полиции и в следственном управлении СК РФ информацию пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. В соцсетях один из очевидцев уточнил, что и таксист, и пассажиры были не русскими, все задержаны.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 02.05.2017, 13:50
Тэги: Происшествия, Смерть, Жизнь в городе
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