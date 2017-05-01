Расчленил и выбросил в пакетах: в Екатеринбурге установили личность владельца головы, найденной около ж/д вокзала

Как оказалось, мужчину убил его сосед по общежитию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге полицейские выяснили, чью же отрезанную голову 13 апреля нашли местные жители в Еккатеринбурге на Тагильской около ж/д вокзала. Как написал 2 мая Life, пару дней назад в этом же районе были обнаружены пакеты с оставшимися частями тела погибшего.

Останки и голова принадлежат 41-летнему Эдуарду, уроженцу Таджикистана, который приехал в Екатеринбург работать на стройке. Подозреваемым в убийстве стал его 45-летний сосед по общежитию Анвар.

Сейчас следователи Екатеринбурга ищут мужчину, который убил своего знакомого и расчленил его. В чем причина ссоры между мужчинами и как и где произошло преступление — пока неясно.

Фрагменты тела и голова были найдены около общежития, где проживали оба мужчины. По фотографии отрезанной головы сожительница Анвара и опознала Эдуарда, как рассказали жители местной общаги, а вот в его комнате следов крови не нашли.

— Они вроде бы и не общались между собой, Анвар вообще довольно скрытный образ жизни вел. Но год назад между ними был какой-то конфликт, закончившийся дракой. Оба мужчины пропали в апреле. А спустя пару дней к нам пришли с опросом полицейские, — рассказал Лайфу один из жильцов общежития.