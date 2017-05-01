Три десятка спасателей тушили пожар площадью 1200 «квадратов» под Екатеринбургом

Пламя угрожало перекинуться на жилые дома.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В поселке Монетный вечером 1 мая загорелись деревянные сараи на улице Лермонтова, площадь пожара достигла 1200 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС.
Сообщение о крупном пожаре поступило в половине седьмого вечера. На место ЧП выехали 33 спасателя и девять пожарных машин. Тушение пожара осложнялось тем, что огонь быстро распространялся из-за плотной застройки, а также тем, что рядом отсутствовали источники воды, из-за чего пожарным приходилось возить воду от пожарного гидранта, расположенного в километре от места возгорания.
Спустя два часа спасателям удалось локализовать огонь и не допустить его распространения на жилые дома. Полностью тушение пожара завершилось лишь в половине второго ночи.
- Во время пожара никто не пострадал. Его причины установят пожарные дознаватели.