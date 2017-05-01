Жительница Заречного зарезала мужа и его любовницу разбитой бутылкой

Когда она вернулась из командировки, мужчина выпивал у себя дома в компании другой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Заречном Свердловской области 39-летняя жительница зарезала «розочкой» своего мужчину, приревновав к нему подругу. Ее она тоже ранила, но 33-летней женщине удалось убежать, сообщили 2 мая в ГУ МВД России по Свердловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, ЧП произошло в одной из квартир на Машинной в ночь на 22 апреля.

— 33-летняя женщина выпивала в гостях у своего 58-летнего знакомого. Неожиданно из поездки вернулась гражданская супруга хозяина. В порыве ревности она схватила со стола бутылку из-под водки и начала наносить удары своему сожителю и незнакомке. Бутылка разбилась, но женщина продолжила избивать жертв осколком горлышка, — уточнили в полиции.

Пострадавшая гостья сумела вырваться и убежала к себе домой, но позже она умерла в результате обильной кровопотери. Хозяева квартиры, оставишь одни, решили помириться и продолжили застолье, несмотря на раны, полученные мужчиной. К утру и он умер от потери крови.

— В отношении 39-летней женщины судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.